Ronaldinho de passage en Belgique: “Courtois, De Bruyne... Pourquoi ne pourriez-vous pas devenir champions du monde au Qatar?”

Ronaldinho de passage en Belgique pour un match de Gala

L’ex-star du football mondial, Ronaldinho, est de passage en Belgique à l’occasion d’un match de gala entre La Gantoise et le Standard ce mercredi. Le champion du monde et Ballon d’or brésilien s’est confié à HLN sur sa carrière, ce fameux Belgique-Brésil en 2002 et les Diables Rouges. “Je les place toujours au même niveau que le Brésil”, a-t-il déclaré.





Ce mercredi soir, Ronaldinho, joueur iconique du XXIe siècle, sera l’invité d’honneur du match de gala, baptisé “Circus Cup”, entre La Gantoise et Standard à la Ghelamco Arena. Le Brésilien de 42 ans est récemment devenu le nouveau visage du site de jeux en ligne “Circus”, qui sponsorise les deux clubs belges.





Il y a quelque mois, l’ancien joueur du PSG, du Barça et de Milan a fait l’objet d’une controverse après avoir été arrêté au Paraguay avec un faux passeport. Il a même passé plusieurs semaines en prison avec son frère, mais il profite à nouveau pleinement de la vie. “Je voyage à peu près partout dans le monde. C’est un honneur d’être en Belgique”, a confié le Brésilien lors d'un entretien avec HLN.





Ronaldinho à Sclessin

Ronaldinho est arrivé à Sclessin ce mardi en début d’après-midi, après avoir visité l’Académie Robert Louis-Dreyfus. Ce mercredi, il fera de même à Gand avant de rechausser les crampons pour le match. “Jouer au football, c’est comme faire du vélo”, a déclaré Ronaldinho, qui se consacre également à la musique et a créé quelques écoles de football dans son pays. “On ne l’oublie pas. Même si, bien sûr, l’aspect physique joue un rôle. Sur le plan physique, je ne suis plus aussi affûté qu’avant, mais lorsque j’ai le ballon dans les pieds, tout me semble encore très naturel. Je joue encore assez souvent au football, principalement lors d’événements comme celui-ci ou de matchs de charité.”





La superstar brésilienne a mis un terme à son impressionnante carrière en 2018. Entre 2001 et 2011, Ronaldinho a été l’un des meilleurs footballeurs de sa génération, avec un palmarès illustre qui en est la meilleure preuve. Il a remporté le Ballon d’or en 2005. En 2006, il a remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone. En outre, le milieu de terrain brésilien a été deux fois champion avec le Barça (2005 et 2006) et a été champion d’Italie avec l’AC Milan en 2011.





“Bien sûr, c’est une faute. C’est clair!”

Ronaldinho a croisé la route des Diables Rouges une seule fois dans sa carrière, en 2002, en 1/8e de finale de la Coupe du monde au Japon et en Corée du Sud. Ce match est resté gravé dans notre mémoire collective du football comme “le match de Prendergast”. L’arbitre jamaïcain avait refusé le premier but de Marc Wilmots pour une faute imaginaire. “Je me souviens très bien de ce match. C’était ma toute première Coupe du monde avec le Brésil”, explique Ronaldinho en regardant l’action en question sur un téléphone. “Bien sûr, c’est une faute. C’est clair!”, lance-t-il en éclatant de rire.





“Je comprends votre tristesse, mais pour moi personnellement, cette Coupe du monde est peut-être le meilleur souvenir de ma carrière de footballeur. De même, les titres avec Barcelone et Milan et la Ligue des champions resteront dans ma mémoire pour toujours. Mais devenir champion du monde était un rêve d’enfant devenu réalité pour moi”, a-t-il ajouté.





Courtois et De Bruyne

Il y a quatre ans, les Diables Rouges ont pris leur revanche sur le Brésil. La Selecao a été sortie de la Coupe du monde en Russie dès les quarts de finale après un grand match de la Belgique. “Vous avez rendu triste toute la nation brésilienne à ce moment-là, nous avons vraiment cru que nous pouvions redevenir champions du monde. Mais nous avons beaucoup de respect pour la performance de l’équipe belge, vous étiez meilleurs ce jour-là”, confie “Roni”.





Quatre ans plus tard, Ronaldinho estime que la Belgique et le Brésil sont toujours des équipes de qualité égale. “Courtois, De Bruyne... vous avez encore quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Alors pourquoi ne pourriez-vous pas devenir champions du monde au Qatar? Dans un tournoi aussi important, ce sont souvent les détails qui décident des victoires et des défaites.”





Un match de légendes

Ronaldinho est toujours aussi populaire en Belgique. Plus de 17.000 billets gratuits pour le match de ce mercredi soir ont été attribués. De nombreuses légendes des deux clubs seront présentes pour ce match. Du côté des Buffalo, il y aura entre autres Gunther Schepens, Vital Borkelmans, Nicolas Lombaerts et Mido. L’équipe gantoise sera entraînée par Hein Vanhaezebrouck. Chez les Rouches, Mehdi Carcela, Jelle Van Damme, Mbo Mpenza et Jonathan Legear seront sur la pelouse, entraînés par l’ancien joueur et entraîneur allemand du Standard, Helmut Graf. Guy Vandersmissen officiera en tant que T2.