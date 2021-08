Ronaldo à la Juve, c'est fini, selon la presse italienne

Selon Sky Italia et Fabrizio Romano, l'histoire entre Cristiano Ronaldo et la Juve est terminée. Le Portugais a, d'après les médias italiens, décidé de quitter Turin et aurait demandé officiellement au club de le laisser partir. Sky ajoute que la Juve ne retiendra pas le Portugais mais ne le libèrera pas de son contrat: si Manchester City veut conclure l'affaire, il faudra donc payer une indemnité de transfert. Une offre d'au moins 25 millions d'euros serait attendue. Il reste un an de contrat à CR7.