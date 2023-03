Ronaldo établit un nouveau record

Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record mondial de sélections en équipe nationale masculine en disputant son 197e match avec le Portugal face au Liechtenstein jeudi à Lisbonne pour les qualifications à l’Euro-2024.





L'attaquant de 38 ans, évoluant dans le club saoudien d’Al-Nassr, était titulaire au coup d’envoi de cette première rencontre de la campagne qualificative de la Seleção vers le championnat d’Europe organisé en Allemagne et a ainsi doublé le Koweïtien Bader Al-Mutawa (196) avec qui il partageait ce record jusqu'alors. "J’aime battre les records, c'est ma motivation, je veux devenir le joueur avec le plus de sélections de l'histoire, ce serait quelque chose, je l’avoue, qui me rendrait fier.





Mais cela ne s'arrête pas là, j’aimerais encore être appelé très souvent en sélection au cours de ma carrière", avait prévenu Ronaldo la veille en conférence de presse. 'CR7' a honoré sa première cape le 20 août 2003, à 18 ans, 6 mois et 15 jours, en entrant en jeu lors d’un match amical face au Kazakhstan. Le Portugal était alors entraîné par le Brésilien Luiz Felipe Scolari. En bientôt 20 ans de carrière internationale, le capitaine portugais a affronté 70 nations différentes et participé à toutes les grandes compétitions internationales depuis l’Euro-2004, soit cinq Championnats d’Europe et cinq Coupes du monde.