Ronaldo marque son 700e but en club

Cristiano Ronaldo, qui a remplacé Anthony Martial, sorti blessé après une demi-heure de jeu, a inscrit dimanche son 700e but en club en donnant l'avantage à Manchester United juste avant la mi-temps du match contre Everton pour la 10e journée de Premier League.





Sur une récupération de balle de Casemiro au milieu du terrain, le Brésilien a immédiatement lancé le Portugais dans l'espace pour une frappe à ras-de-terre qui a fait mouche pour un but au fort parfum de Real Madrid et dans le plus pur style "CR7".





Grâce à ce but, les Red Devils ont rejoint les vestiaires en tête (2-1).





Ronaldo, qui n'avait été titularisé qu'une fois en championnat par Erik Ten Hag, après un été où il avait cherché à quitter le club à tout prix, n'avait plus marqué depuis mai en Premier League.





Il s'agissait de son 144e but pour les Red Devils, loin derrière les 450 enregistrés avec le Real, mais devant les 101 avec la Juventus et les 5 avec le Sporting, dont le tout premier avait été inscrit il y a 20 ans et 2 jours.





Titularisé trois fois en Ligue Europa Conférence, il avait marqué contre Sherrif Tiraspol (2-0) et donné une passe décisive face à l'Omonia Nicosie (3-2), jeudi, sur le 3e but inscrit par Marcus Rashford.





Le Portugais devait sa présence sur la pelouse à ce moment-là aux malheurs de l'attaquant français Anthony Martial, passeur décisif sur le but de l'égalisation, avant de lui céder sa place (29e).





Le Français avait déjà légèrement abrégé son échauffement avant le match de la 10e journée de Premier League, apparemment gêné à une hanche, mais il avait tout de même tenu à honorer sa première titularisation de la saison.





Sur un ballon récupéré par Bruno Fernandes, il avait même rapidement transmis à Antony qui avait inscrit son troisième but en trois matches de championnat (1-1, 15e), après que Alex Iwobi eut donné l'avantage aux Toffees dès la 5e minute.