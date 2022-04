Ronaldo s’excuse après un geste de colère sur le téléphone d’un supporteur

Ronaldo s

Cristiano Ronaldo s'est excusé samedi pour avoir fait tomber à terre le téléphone d'un supporteur en le tapant de la main alors qu'il quittait le terrain après la défaite de Manchester United contre Everton (1-0) à Goodison Park en Premier League.





"Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles tels que ceux que nous vivons", a écrit le Portugais sur Instagram, alors que les images de l'incident circulaient sur Internet. "Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et donner l'exemple aux jeunes qui aiment ce beau sport.





Je voudrais présenter mes excuses pour mon accès de colère et, si possible, j'aimerais inviter ce supporteur à venir voir un match à Old Trafford en signe de fair-play et d'esprit sportif", a-t-il ajouté.

Après sa défaite, MU se retrouve septième, à six points des places qualificatives pour la Ligue des champions.