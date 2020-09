Ruben Dias à Manchester City, Otamendi à Benfica

En quête d'un défenseur central droitier depuis le début de l'été, Manchester City a trouvé son bonheur au Portugal. Ruben Dias devrait signer dans la semaine tandis que Nicolas Otamendi devrait faire le chemin inverse et signer à Benfica.







Pep Guardiola a recruté Nathan Aké cet été, mais souhaitait un défenseur central supplémentaire, droitier. Selon The Guardian, l'entraîneur de Manchester City va s'offrir Ruben Dias, le talentueux défenseur central du Benfica, que l'OL avait tenté de recruter à l'été 2018. De son côté, le Benfica va récupérer le défenseur central argentin Nicolas Otamendi.





Selon le Guardian, l'opération va coûter 55 millions d'euros aux Skyblues. Le quotidien portugais Record explique dans le détail que City va payer 71 millions d'euros pour Ruben Dias et que Benfica va de son côté débourser 15 millions d'euros pour Otamendi, soit 56 millions d'euros dans les caisses du club lisboète. Ces dernières semaines, Manchester City avait été associé à Kalidou Koulibaly (Naples) et plus récemment Jules Koundé (Séville).





Âgé de 23 ans, Ruben Dias compte 19 sélections avec le Portugal et sort de trois saisons pleines avec le club lisboète. Selon le Guardian, il va signer jusqu'en 2025 avec Manchester City et Otamendi va lui signer jusqu'en 2023 avec Benfica.