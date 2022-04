Rumeur de vente du club : la Direction du PSG tacle durement un média espagnol

Le club de la capitale française a rapidement et vivement réagi face aux «fausses nouvelles» d’El Chiringuito lundi.



Au-delà de leurs affirmations au sujet du futur départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, alors que le principal intéressé répète à l’envi qu’il n’a pas encore pris sa décision, ils annoncent en effet que le Qatar est prêt à se séparer du club après la Coupe du monde 2022 ! «Le Qatar a décidé de vendre le PSG», promet le dénommé Edu Aguirre. Le Paris Saint-Germain n'a pas tardé à réagir. Une réponse aussi brève que claire : «Fake», assure-t-on au club. La direction parisienne en a rajouté une couche auprès de RMC Sports, niant «complètement et catégoriquement ces fausses nouvelles». Et de poursuivre par un tacle teinté d'ironie et de mépris : «Ce n'est pas un hasard si ça vient d'un média espagnol bon marché».



Le Qatar a, via QSI (Qatar Sports Investments), pris le contrôle du PSG en 2011. «On adore la ville, le club. Tout ce qu'on fait, c'est sur la durée. On va continuer comme ça en espérant atteindre nos objectifs. Mais une chose est sûre, on est là pour longtemps», martelait Nasser Al-Khelaïfi en juin 2021, dans une interview accordée à L’Équipe.