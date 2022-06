Rwanda-Sénégal (0-1): Le hold-up parfait des Lions face aux Mambas

C’est un hold-up parfait que les Lions du Sénégal ont réussi, ce mardi, face aux Mambas du Rwanda. Alors que tout le monde croyait à un match nul, le Sénégal qui était reçu par le Rwanda sur sa propre pelouse à réussi à décrocher la victoire dans les ultimes secondes des arrêts de jeu de la deuxième période.





C’est sur un penalty, obtenu par Saliou Ciss à la dernière minute des arrêts de jeu (90’5) et transformé par Sadio Mané, que les Lions ont décroché la victoire.