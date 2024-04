Rwanda : zoom sur les footballeurs sénégalais au pays de Paul Kagamé

La Premier League rwandaise est la nouvelle destination de footballeurs sénégalais. Dans ce championnat qui monte en puissance, L’Observateur révèle que le Président du club des managers du Sénégal, Mamadou Guèye, est à l'origine du départ du premier groupe de footballeurs qui ont décidé de tenter l'aventure dans ce pays d'Afrique de l'Est.



Interrogé par le quotidien d’information, celui-ci explique : « Cette année, ils sont trois Sénégalais, mais à partir de la saison prochaine, il y en aura beaucoup plus. Je suis en négociation avec pas mal de clubs. J'ai déjà proposé plusieurs joueurs, et il pourrait y avoir une dizaine, voire une quinzaine de joueurs sénégalais qui vont s'exiler au Rwanda.»



Une ruée justifiée par les avantages qui s'y trouvent car poursuit l’agent de joueur : « Ça paye bien et ensuite ils sont bien nourris, bien logés dans de très bonnes conditions. L'État rwandais est en train d'investir dans les infrastructures sportives. »



Parmi le contingent sénégalais déjà présent, Chérif Bayo, 29 ans, est le premier à rejoindre ce championnat. L’ancien milieu offensif de l'As Douanes a déposé ses valises au Kiyovu (7e, 37 points) où il est crédité d’un début prometteur. « C'est un milieu de terrain extrêmement talentueux. Il a fait une excellente saison en tant que milieu of-fensif. Il est arrivé en août dernier, en début de saison», révèle Mamadou Guèye.



Deux autres internationaux sénégalais l’ont rejoint depuis. D’abord, l’ancien portier des Lionceaux U20 du Sénégal, Khadim Ndiaye. Qui a déposé ses baluchons au Rayon Sports de Kigali (2e, 46 points) en janvier dernier, en provenance du Guédiawaye Football Club (GFC). Il fait partie des sensations du championnat rwandais. La preuve, exulte son manager : «Actuellement, il est en train de faire une très belle saison. Il a été élu deux fois Meilleur gardien du championnat et Meilleur joueur de son club au mois de février dernier. »



« Je me sens bien dans ce championnat, car j'ai commencé à retrouver mes sensations. J'ai débuté avec le GFC, mais je n'ai pas pu terminer. C'est par la suite que j'ai obtenu une offre au Rwanda. J'ai terminé Meilleur gardien dès mon premier mois dans le championnat. J'ai été désigné Homme du mois au sein de mon équipe», renchérit le demi-finaliste demi-finaliste à la Coupe du monde 2015 des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande.



Enfin, l’attaquant Paul Alon Gomis, qui évolue au Rayon Sports de Kigali, compète le trio. Le buteur sénégalais de 29 ans, après un passage en Mauritanie, a rejoint la formation rwandaise en janvier dernier en provenance de l'ASC Ksar. «Si je suis là, c'est pour aider mon équipe Rayon Sports à aller loin», confie l'ancien du Stade de Mbour.



«Contrairement aux autres, la saison de Paul Alon Gomis n'est pas très bonne» car, souffle son agent, il peine à sortir la tête hors de l’eau. Selon Guèye, son club pourrait ne pas renouveler son contrat qui arrive à terme en fin de saison. Pour éviter un tel scénario et renouveler son bail, il faudra que Gomis enchaîne les performances lors des cinq derniers matches du championnat, souligne Guèye.