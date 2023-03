Sa Thiès-Reug Reug : les prix des billets dévoilés

Sa Thiès et Reug Reug vont s’affronter dimanche prochain à l’Arène nationale. En vue de ce rendez-vous, Gaston production, qui organise l’affiche, a dévoilé les prix des billets d’entrée.



Les places sont réparties en quatre catégories, selon Sunu Lamb, qui donne l’information. Pour suivre le combat à partir des tribunes vert-jaune, il faut débourser 5000 francs CFA. Ceux qui voudront s’installer dans les gradins rouge débourseront 10 000 F CFA tandis que pour l’annexe loge et la loge officielle, il faudra payer, respectivement, 15 000 et 50 000.