Sacre des Lions de beach soccer : la grosse faute de communication de la Fédé de foot

Le Sénégal a remporté au Mozambique son septième titre de champion d’Afrique de beach soccer, le quatrième d’affilée. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a salué cette performance et annoncé via un communiqué le retour au bercail (hier, dimanche) les «Lions de la plage». Mais cette annonce cache mal la grosse faute de communication commise par l’instance.



D’après Source A, qui a vendu la mèche, les champions d’Afrique de beach soccer s’étaient déplacés au Mozambique sans une équipe de communication. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui se chargeaient, avec leurs téléphones, de fournir en images (photos et vidéo) les journalistes et les supports de communication de la FSF.



Un manque d’égard à l’endroit de ces Lions, selon le journal, au vu des nombreux succès qu’ils ont engrangés. Une nouvelle preuve, martèle Source A, que les fédéraux n’ont d’yeux que pour la sélection A.