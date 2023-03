Sadio Mané a besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau selon Aliou Cissé

Victime d’une blessure qui l’avait éloignée des pelouses pendant longtemps, la star des Lions Sadio Mané a effectué son retour en équipe nationale face au Mozambique, ce vendredi. Le joueur du Bayern a certes réussi son comeback en marquant le deuxième but de la victoire (5-1) des Lions, mais il s'est montré quelques fébrilité dans son jeu.





En effet, Sadio Mané a manqué beaucoup de ses contrôles de ball, en plus d’être parfois très approximatif sur ses passes. Le chouchou du public sénégalais qui se distinguait par ses accélérations, ses dribbles, ses déplacements et changements de direction instantanés, n’a pas encore, semble-t-il, retrouvé toutes ses capacités qui faisaient de lui l’arme fatale des Lions.





‘’Sadio a besoin de temps pour retrouver sa confiance et être plus performant. Il revient d’une blessure. Il est resté longtemps sans jouer. Ce but marqué est très important pour lui. Il a besoin de jouer pour retrouver son meilleur niveau’’, a remarqué Aliou Cissé en conférence de presse.





Absent lors du mondial Qatar 2022, le double ballon d’or africain était très attendu lors de cette rencontre.