Sadio Mané: '' A domicile, si on perd ce genre de match, il faut se poser des questions''

Les Lions ont été médiocres, hier, contre l'Eswatini (1-1). Une prestation qui a suscité beaucoup de réactions critiques, reconnues même par certains joueurs comme la star Sadio Mané.

''Il faut continuer le travail et mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir remporter ces genres de matchs. Il ne fallait pas perdre aujourd’hui, avec tout le respect que j’ai pour l’Eswatini. A domicile, si tu perds ces genres de matchs, il faut se poser la question. Heureusement nous n’avons pas perdu'', a commenté le joueur de Liverpool.

Ce dernier d'ajouter: ''Il faut reconnaître qu’il y a des choses à régler dans cette équipe. Nous espérons que le coach et son staff feront le meilleur pour pouvoir entamer la qualification de la Coupe du Monde pour se qualifier et aller chercher la CAN".