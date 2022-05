Sadio Mané à Liverpool un an de plus ?

La direction de Liverpool envisagerait de garder Sadio Mané dans son effectif une année supplémentaire, quitte à le laisser filer libre après.





Les dirigeants de Liverpool n’excluent pas la possibilité de laisser Sadio Mané aller au bout de son contrat et s’en séparer ensuite sans la moindre indemnité de transfert. Le média britannique The Athletic affirme que les Reds demandent 50M€ pour l’international sénégalais afin de le laisser filer dès l’intersaison en cours et que s’ils ne les obtiennent pas alors ils n’auraient rien contre le fait de le garder une année de plus.