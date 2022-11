Sadio Mané absent entre trois et quatre mois

Le journaliste allemand Kerry Hau révèle que l'international sénégalais devrait être éloigné des terrains entre trois et quatre mois.

Forfait avec le Sénégal pour la coupe du monde de football au Qatar, le numéro 10 des lions est très incertain pour la double confrontation face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Bad news: Bayern Munich expect Sadio Mané to be out for 3.5 to 4 months, depending on the healing process. His appearance in the UCL round of 16 against PSG is in doubt. #FCBayern @SPORT1