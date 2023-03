Sadio Mané annonce d’autres stars en Bundesliga et révèle une confidence de Cristiano Ronaldo sur le Bayern

En Allemagne, la Bundesliga a vu, ces dernières années, le départ de plusieurs joueurs de talent pour la Premier League. On peut citer Jadon Sancho (22 ans) ou encore Erling Haaland qui a également le même âge que l’Anglais. Dans le même temps, le championnat allemand a enregistré l’arrivée de Sadio Mané en provenance de Liverpool.





Dans une interview accordée à Bild, le quotidien allemand, le Sénégalais annonce l’arrivée d’autres stars venues de la Premier League en Bundesliga.





« Pourquoi dire non à la Bundesliga ? Cela me surprendrait. »





Pour lui, c'est une erreur de sous-estimer la Bundesliga en termes d’attractivité. « L’Allemagne et la Bundesliga sont souvent rendues trop petites en public selon moi. J’ai également suivi la Bundesliga depuis l’Angleterre ; donc je n’ai pas été surpris. Mon opinion a été confirmée. Je suis sûr que nous verrons bientôt encore plus de stars de la Premier League en Bundesliga…Le championnat ici est très serré, équilibré. Vérifiez à quel point il est serré au sommet. Et l’ambiance dans les stades : pourquoi dire non à la Bundesliga ? Cela me surprendrait. Vous sous-estimez parfois la Bundesliga ici ! Il y a eu de récents succès en Ligue des Champions », a déclaré l’attaquant du Bayern Munich.





« C’est une étape pour vous »