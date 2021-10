Sadio Mané atteint la barre des 100 buts en premier League

C'est fait pour Sadio Mané. Le numéro 10 sénégalais vient d'inscrire son 100e but en premier League. Une statistique encore plus impressionnante car il n'a tiré le moindre pénalty dans ce championnat.



Pour le compte de la 8e journée de Premier League, Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Watford. Les Reds, invaincus depuis 5 mois partent avec la faveur des pronostics contre une équipe de Watford en position de relégable. Les hommes de Jürgen Klopp vont très vite ouvrir le score. A la 9e minute, Mohamed Salah sert Sadio Mané, bien lancé dans l'axe du terrain, qui ne se fait pas prier pour trouver le petit filet droit et inscrire son cinquième en championnat cette saison et surtout son 100 but en premier League. La suite du match a été largement en faveur des visiteurs qui s'imposent finalement sur le score de 5 buts à 0 avec un triplé de Roberto Firmino et un nouveau one-man show de Mohamed Salah.



Mais l'information de la soirée est bien le centième but inscrit par l'international sénégalais. Lui qui courait derrière ce record depuis un moment maintenant. Il entre dans le cercle très fermé d'Africains ayant atteint ce nombre de buts dans le championnat anglais. En effet, seuls deux joueurs africains sont devant Sadio Mané. Il s'agit de la légende de Chelsea Didier Drogba qui a inscrit 104 buts en 254 matchs avec le club londonien et son coéquipier Mohamed Salah qui a marqué 103 buts en 165 matchs avec Liverpool et Chelsea.



Mais la particularité du numéro 10 des Reds est qu'il n'a jamais tiré de penalty en Premier League. Un exercice réussi à 4 reprises par Didier Drogba et 14 fois par l'Égyptien. Présent en conférence de presse d'après match, Jürgen Klopp a commenté la belle performance du joueur sénégalais : ''Le plus spécial dans tout ça, est qu’il ne faut pas oublier que Sadio Mané a marqué 100 buts en Premier League sans le moindre penalty, donc ça fait une différence à coup sûr''. Prochain objectif pour Sadio Mané, dépasser Didier Drogba (105 buts) avant d'entamer un duel avec son coéquipier Mohamed Salah pour le trône de meilleur buteur africain de la Premier League.