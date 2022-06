SADIO MANÉ AU BAYERN : Un gros pactole attend Metz et Génération Foot

Le FC Metz et Génération Foot se frottent déjà les mains. D'après Les Échos, un gros pactole les attend avec la signature de Sadio Mané au Bayern de Munich. Étant le premier club européen du Sénégal, les grenats sont aussi considérés comme l’un des clubs formateurs de Mané et recevront donc une grosse enveloppe financière.



Grâce au règlement de la Fifa, qui stipule que les clubs formateurs doivent être rémunérés lors du transfert d’un joueur, la signature de Sadio Mané au Bayern Munich va grandement profiter à ses premières équipes. En signant à Munich pour 32 millions d’euros, Sadio Mané n’a pas seulement rempli les caisses de Liverpool. Il devrait aussi rapporter 160.000 euros à Metz.



Mais, il va également faire exploser le budget de son premier club formateur : Génération Foot. La Fifa prévoit dans ses règlements une contribution de solidarité pour les clubs formateurs lorsqu’un joueur est transféré. Ce qui fait le bonheur du club sénégalais dans ce transfert en Allemagne.



GF a accueilli l’attaquant sénégalais à ses débuts, quand il quittait son village natal, Bambali. Il pourrait obtenir au moins 320.000 euros (plus de 200 millions F Cfa) soit 0.1% de la somme totale. Une somme historique qui devra faire les affaires de Mady Touré, le président de Génération Foot.