Sadio Mané : Benjamin Pavard et Gundogan évoquent son altercation avec Leroy Sané

En Allemagne, le Bayern Munich affronte Manchester City ce mercredi 19 avril 2023. Un match comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions.







Les Bavarois avaient été battus (3-0) lors du match aller. Depuis, il y a eu cet accrochage entre Leroy Sané et Sadio Mané. Le Sénégalais sera bel et bien dans le groupe qui affronte le club anglais, mais on ignore encore s’il débutera la rencontre.





« C’est derrière nous »





En tout cas, son coéquipier Benjamin Pavard ne doute pas de sa capacité à aider l’équipe. « C’est un très grand joueur, un très grand professionnel. Il y a eu cette histoire qui s’est passée, maintenant, c’est derrière nous, on pense au match. On est tous focus. Donc après, c’est le coach qui fait ses choix, s’il joue ou s’il est remplaçant. En tout cas, on a confiance en Sadio et je suis sûr qu’il va nous apporter encore ce mercredi ou dans les autres matchs », a déclaré le champion du monde 2018.





Outre Benjamin Pavard, Gündogan, le milieu de Manchester City, a également reconnu les qualités de Sadio Mané.





« Nous connaissons très bien Sadio Mané en Premier League »







L’allemand rappelle que le Ballon d’or africain a longtemps joué en Premier League et a souvent « fait mal » aux Sky Blues. « Pour être honnête, nous connaissons très bien Sadio Mané en Premier League. Il nous a souvent fait mal lors de nombreux matchs avec Liverpool. Nous connaissons donc ses qualités », a déclaré Gundogan.





Ça peut « aussi générer quelque chose de positif »





A propos de l’altercation avec Sané, il pense qu’un tel « incident peut aussi générer quelque chose de positif ». « Je crois que le Bayern l’espère et le souhaite au moins. Je ne sais pas s’il jouera ou non mais que ce soit avec sans Sadio Mané dans le 11 de départ, nous nous attendons à un Bayern très fort et un match de haut niveau », a déclaré le milieu de terrain de Manchester City.