Sadio Mané : deux anciennes gloires de Premier League poussent Newcastle à le recruter

C’est un secret de polichinelle. Sadio Mané a raté sa première saison au Bayern Munich. Il se susurre que la star des Lions du Sénégal pourrait quitter la Bavière lors du prochain mercato. Rien n’est moins sûr.





En tout cas, deux anciennes gloires de la Premier League aimeraient le revoir dans le championnat anglais. Louis Saha et Glen Johnson , puisque c’est d’eux qu’il s’agit, conseillent vivement à Newcastle de signer l’ex-star de Liverpool.







« Malgré leur saison incroyable, ils ont besoin de joueurs… »





Pour l’ancien attaquant de l’équipe de France, « Newcastle a besoin de joueurs de classe mondiale, maintenant ». « Malgré leur saison incroyable, ils ont besoin de joueurs qui ont remporté des titres et savent comment gagner des trophées. C’est la prochaine étape du club, et des joueurs comme Sadio Mané peuvent certainement aider et inspirer l’équipe pour les faire passer au niveau supérieur. Il est nécessaire d’avoir des joueurs du calibre de Mané pour les aider à passer les compétitions » a déclaré Louis Saha à Betway.





« C’est un joueur fantastique »





L’ancien joueur de Manchester United est persuadé qu’une recrue comme Sadio Mané aidera le club qualifié pour la Ligue des champions « à gagner sur les plus grandes scènes européennes ». Glen Johnson, l’ex-défenseur de Liverpool et de Chelsea est sur la même longueur d’onde que le Français. Le recrutement de Sadio Mané serait une « signature incroyable » pour les Magpies, assure-t-il.





« C’est un joueur fantastique, mais il reviendrait dans une équipe complètement différente de celle qu’il a quittée. Il était génial pour Liverpool à l’époque mais cela ne veut pas dire qu’il serait génial pour eux maintenant. Je ne pense pas qu’il devrait y aller. Pour Newcastle cependant, ce serait énorme. Être en Ligue des champions les aidera à attirer des joueurs encore meilleurs, et Mané serait une signature énorme » a déclaré l’Anglais à Neue Online Casinos.







Newcastle a réalisé une très bonne saison. Ils ont devancé au classement des ogres de la Premier League comme Chelsea et Liverpool. C’est le moment d’en profiter pour recruter des stars, conseille Glen. « S’ils ne terminent pas dans les quatre premiers l’année prochaine, ils auront toujours avec eux des joueurs de qualité. Cela les aidera donc à rebondir », conclut l'’ancien footballeur.