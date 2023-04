Sadio Mané en panne sèche avec le Bayern en 2023

En panne d'efficacité depuis le début de l'année, l'attaquant du Bayern espère profiter du parfum de la Ligue des champions pour enfin se relancer.



En 2023, le compteur de Sadio Mané sous les couleurs du Bayern Munich reste bloqué à zéro (*). Son dernier but en compétition officielle avec le club bavarois remonte au 29 octobre (6-2 face à Mayence). Entre-temps, l'international sénégalais (91 sélections, 33 buts) s'est grièvement blessé (fracture du péroné droit et indisponibilité de trois mois et demi). Depuis son retour, il y a un mois, l'ancien de Liverpool est loin d'afficher un niveau de jeu similaire à ce qu'il a montré ces dernières années.

(*) Il a seulement marqué avec le Sénégal contre le Mozambique (5-1), en qualifications à la Coupe d'Afrique des nations, le 24 mars.

Comment expliquer la mauvaise passe de celui qui a fini deuxième du Ballon d'Or 2022 ? « À Liverpool, Sadio a excellé comme ailier, mais il n'avait pas véritablement de concurrence, il était assuré d'être titulaire à chaque rencontre, a estimé Oliver Kahn, le président du conseil d'administration du Bayern Munich, sur SkySportDeutschland. Chez nous, la concurrence à son poste est énorme. C'est une situation qu'il ne connaissait pas et à laquelle il doit s'habituer. »





Tuchel y croit





Samedi, à Fribourg (1-0), Mané (31 ans lundi) a disputé l'intégralité de la rencontre, une première depuis quasiment six mois en Championnat. Il a profité des soucis au genou droit d'Eric Choupo-Moting et il devrait de nouveau être aligné dès le coup d'envoi, mardi soir, à Manchester, l'attaquant camerounais n'étant pas rétabli.





L'ancien Messin (11 buts, 5 passes décisives en 31 rencontres avec le Bayern, toutes compétitions confondues) n'a certes pas connu la réussite en Forêt-Noire, mais il a livré une prestation encourageante qui a plu à son nouvel entraîneur. « Je n'ai absolument aucun doute quant aux capacités de Sadio, a fait savoir Thomas Tuchel. Il est arrivé à Munich après six années dans un club où il a tout connu. Il lui faut un certain temps d'adaptation, c'est légitime. Il faut qu'il peaufine encore ses automatismes avec ses coéquipiers. Il conserve toute ma confiance. Ce n'est qu'une question de temps. Une fois qu'il aura marqué, tout ira mieux. »