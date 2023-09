Sadio Mané évoque la “légende” Ronaldo

Hier lors d’un point de presse, Sadio Mané a évoqué sa relation avec son coéquipier en club Cristiano Ronaldo. Mané n’a pas tari d’éloges à l’endroit de l’attaquant portugais.





« Cristiano est une légende. En dehors du terrain, c’est une bonne personne et je suis content de jouer avec lui », a déclaré le détenteur du trophée Socrates qui récompense le joueur qui s’illustre le plus dans les belles actions en faveur d’un monde meilleur.