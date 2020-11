Sadio Mané, Footballeur préféré des Américains dans l'État d’Oregon

Sadio Mané, Footballeur préféré des Américains dans l

Voici les joueurs vendant le plus de maillots par état aux

Devant les intouchables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et même devant le chouchou local, Christian Pulisic, c’est l’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, qui est le footballeur préféré des Américains dans l’État d’Oregon, au Nord Ouest des États Unis.Selon une étude de la plateforme Soccer.com, basée sur les ventes de maillots durant cette année 2020, le maillot des Reds floqué du 10 de Sadio Mané est le plus vendu dans cet Etat côtier du Nord Ouest Pacifique.Pour les autres États, c’est un duel entre la star locale, l’Américain de Chelsea, Christian Pulisic, leader dans 18 États, et l’Argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, qui mène la marche dans 19 États. Le Portugais Cristiano Ronaldo arrive en troisième position, avec 5 États dans son escarcelle. Puis, à égalité avec Sadio Mané, il y a Delli Alli (Tottenham), Bonucci (Juventus), Rashford, Martial et Bruno Fernandes (Man United), qui sont devant chacun dans un État.