Sadio Mané forfait pour la coupe du monde, selon l’Equipe

Coup de tonnerre ! Touché au genou droit lors de la réception du Werder Breme ce mardi en championnat, Sadio Mané a dû quitter ses coéquipiers prématurément. Les premières informations “non-officielles” divulguées hier faisaient état d’un petit choc et que la participation de l’attaquant sénégalais au mondial n’était pas menacée. Mais ce mercredi matin, le journal l’Equipe a annoncé une bien mauvaise nouvelle. D’après le média Sadio Mané ne disputera pas la coupe du monde du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. l'ancien joueur de Liverpool souffrirait en réalité du tendon et devrait être absent plusieurs semaines.



Info ou intox ? Nous en saurons un peu plus dans quelques heures.