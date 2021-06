Sadio Mané : ‘’Pourquoi j’ai recommencé à tirer les pénaltys’’

Sadio Mané tire des penaltys

Après deux pénaltys manqués lors de la Can 2019, l’attaquant des Lions, Sadio Mané avait pris la décision de ne plus tenter cet exercice. Mais le joueur de Liverpool est revenu sur sa décision. D’ailleurs ses deux buts contre la Zambie en amical, samedi et mardi dernier, ont été marqués sur penalty.