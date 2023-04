[Week-end des Lions] Sadio Mané marque enfin, Habib Diallo inarrêtable, Lamine Camara excellent et expulsé

Les Lions ont connu des fortunes diverses sur les pelouses européennes en cette fin de semaine. D'un côté, il y a ceux qui étaient à la fête, Korité oblige, comme en Turquie où la communauté sénégalaise a été prolifique en inscrivant 6 buts ou en France où Habib Diallo a fait encore parler la poudre. Et de l'autre, ceux dont les performances individuelles n'ont pas suffi, à l'image de Sadio Mané avec le Bayern Munich.





France : Connexion sénégalo-sénégalaise au rendez-vous

Un joueur plus constant que jamais. Habib Diallo marche sur l'eau cette saison en Ligue 1 et permet à son club, le Racing Club Strasbourg Alsace, d'éviter de prendre la tasse en championnat. Dans la course au maintien en division d'élite, les Strasbourgeois effectuaient un déplacement périlleux au Stade de Reims. Du côté des hôtes, Dion Lopy était titularisé au milieu et les invités alignaient leur goléador Habib Diallo et sur sa droite son homonyme Habib Diarra. C'est grâce à ce dernier que Strasbourg va marquer très tôt dans le match. À la suite d'un ballon récupéré dans la surface adverse, le jeune attaquant de 19 ans adresse un centre millimétré à son compatriote, Habib Diallo, qui dévie le ballon de la tête et trompe le gardien rémois, Yehvann Diouf, à la 17ème seconde. Sur le coup, le juge de touche va siffler un hors-jeu mais après consultation de la VAR, l'arbitre central accorde le but.





En seconde période, le même duo va encore frapper. Au duel aérien avec un défenseur rémois, Habib Diallo réussit à mettre le ballon dans la course de H. Diarra qui partait dans son dos. Le jeunot va se débattre comme un beau diable pour prendre le contrôle du ballon, se débarrasser de deux défenseurs avant d'adresser une passe à Diallo qui ne tremble pas et y va de son doublé. 2-0, Strasbourg s'impose dans la douleur grâce à ses Sénégalais et pointe à la 15ème place à égalité de points avec le premier barragiste (Brest, 32 points). Quant à Habib Diallo, il pointe actuellement à la 5ème place du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 17 réalisations.





Toujours en Ligue 1, on part du côté d’Angers où d'autres Sénégalais se sont illustrés. Les Angevins, derniers du championnat, recevaient le Paris Saint-Germain, leader. Sans surprise, la hiérarchie a été respectée avec une victoire des Parisiens sur le score de 2 buts à 1. La réalisation d'Angers est l'œuvre de Sada Thioub, qui d'une reprise du gauche, catapulte au fond des filets un ballon remis de la tête par Abdallah Sima. Angers reste bon dernier de Ligue 1 avec 14 points.

En déplacement au RC Lens, l'AS Monaco se devait de remporter cette rencontre dans la course aux places qualificatives en Ligue des champions. Avec leurs Sénégalais de part et d'autre de l'attaque, Krépin Diatta (sur l'aile droite) et Ismail Jakobs (sur l'aile gauche), le club de la principauté s'est lourdement incliné sur le score de 3 buts à 0. Conséquence, les Monégasques restent à la 4e place avec 4 points de retard sur leur bourreau du jour (66 points pour Lens et 61 pour Monaco).

En deuxième division française, la course à la montée bat son plein. Actuellement deuxième du championnat avec 58 points, le FC Metz se déplaçait dans le chaudron de Saint-Étienne. Fort de leur dernière victoire contre Bordeaux (3-0), les Messins avaient à cœur de maintenir cette dynamique. Dans le onze de départ juste derrière l’attaquant, Lamine Camara a effectué un match d’anthologie. En défense comme en attaque, le meilleur joueur de la dernière CAN U20 a ébloui la rencontre de son talent. Le Sénégalais va même délivrer la passe décisive du 2-0. Mais un geste d’agacement sur un Stéphanois en fin de match va lui valoir un carton rouge. Visiblement touché par cette sanction, le joueur de 20 ans éclate en sanglots dans les vestiaires.





????Lamine Camara en larmes dans les vestiaires après son expulsion sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne ???? pic.twitter.com/sEhYFZfdkM

Cette victoire permet au FC Metz, deuxième avec 58 points, de rester au contact du Havre, leader, qui compte 7 points d’avance.

Angleterre : Un week-end à oublier pour les Lions





Le petit poucet Sheffield United faisait face à Manchester City ce samedi pour le compte de la demi-finale de la FA Cup. Emmené par leur joueur vedette, Iliman Ndiaye, l’actuel deuxième de Championship n’a pas pu faire grand-chose contre l’ogre citizen. Pourtant, c’est Sheffield qui lance les hostilités en début de match. Iliman Ndiaye va se retrouver avec une balle de 1-0 dans les pieds mais va l’envoyer sur le gardien. Cette sueur froide passée, Manchester City se ressaisit et décide de prendre le match en main. En pleine forme, Riyad Mahrez va effectuer une masterclass en inscrivant un triplé et permettre à son équipe de l’emporter. Fin de parcours donc pour Sheffield et Iliman Ndiaye qui ont quand même eu le mérite d’avoir atteint le dernier carré de cette compétition.

S’il fallait trouver un dénominateur commun aux lions ce week-end, ce serait l’incapacité à gagner. En Premier League, Tottenham s’est lourdement incliné sur la pelouse de Newcastle sur le score de 6 buts à 1. Aligné d’entrée, Pape Matar Sarr a été remplacé à la 24e minute alors que le score était de 5-0. Le jeune milieu de terrain est sans doute sanctionné pour la perte de balle qui a amené le premier but de Newcastle à la deuxième minute.

Une défaite toujours mais moins spectaculaire, celle de Nottingham Forest contre Liverpool (3-2). Titularisé en défense centrale, Moussa Niakhaté n’a rien pu faire contre l’armada offensive des Reds. Un point positif, tout de même, à relever pour le Sénégalais est qu'il a joué l'intégralité de la rencontre.

En déplacement à Crystal Palace, Everton se bat toujours pour se maintenir en première division. Titulaire indiscutable au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye a disputé toute la rencontre qui s’est soldée par un score nul et vierge (0-0).

En Championship, Watford d’Ismaila Sarr s’est incliné contre Hull City sur le score d’un but à 0. L’attaquant sénégalais n’a pas pu trouver le chemin des filets dans cette rencontre malgré ses multiples efforts durant la rencontre.

Turquie : Les attaquants en feu !

S’il y a un championnat qui avait un fort accent sénégalais ce week-end, c’était bien la Super Lig. La communauté sénégalaise a marqué 6 buts en 2 matchs ce dimanche. Dans la rencontre qui a opposé Adana Demirspor à Kayserispor, les deux Sénégalais présents de part et d’autre ont trouvé le chemin des filets et de quelle manière. Du côté d'Adana, Mame Baba Thiam va inscrire un triplé et son compatriote et adversaire du soir, Chérif Ndiaye, va planter un doublé. Finalement, Adana Demirspor a remporté la victoire sur le score de 5 buts à 3.

Match complètement fou ce dimanche entre Galatasaray et Fatih Karagümrük de Mbaye Diagne. Le leader du championnat a inscrit le premier but à la 3e minute. À la 18e minute, Mbaye Diagne égalise après un face-à-face avec le gardien bien négocié. Les visiteurs ont même pris le large en marquant 2 autres buts et porté le score à 3-1. Juste avant la mi-temps, Galatasaray a réduit la marque. Finalement, le premier de la Super Lig a égalisé à la 80e minute. Les deux équipes se sont quittées dos-à-dos sur ce score spectaculaire de 3 buts partout. Quant à Mbaye Diagne, il a porté son total à 20 buts toutes compétitions confondues et 18 en championnat. Ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur du championnat de première division turque.

Allemagne, Italie et Espagne : Sadio buteur mais défait, Boulaye Dia permet à la Salernitana de respirer

Éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich n'a plus que le championnat comme lot de consolation. Mais là encore, ils doivent batailler dur, poursuivis par le Borussia Dortmund. Sur la pelouse de Mayence, les Bavarois se devaient de l'emporter pour conserver leur avance de deux points sur les Marsupiaux. Avec Sadio Mané à la pointe de l'attaque, le Bayern s'est créé plusieurs occasions. Le numéro 17 sénégalais a trouvé le chemin des filets une première fois mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu. Pas de quoi le décourager, puisqu'il a ouvert le score à la 29e minute de la tête sur une passe de Joao Cancelo. C'est son 12e but de la saison toutes compétitions confondues et son 7e en championnat. Mais le Bayern Munich a complètement chaviré en seconde période. Les hommes de Thomas Tuchel ont encaissé 3 buts et ont perdu la rencontre. Conséquence : Dortmund (60 points) prend la tête du championnat avec un point d'avance sur le Bayern (59 points).

En Italie, l'amour est dans le prêt pour Boulaye Dia. Le champion d'Afrique 2021 a inscrit son 11e but de la saison en Serie A contre Sassuolo. Il a participé à la large victoire de son équipe (3-0) et a permis à son club de s'éloigner de la zone rouge. La Salernitana compte 33 points, soit 7 de plus que le Hellas Vérone, premier relégable.