Sadio Mané mieux payé que Lewandowski : les chiffres impressionnants de son contrat…

L’international sénégalais a décidé de changer d’air après 6 ans passés à Liverpool. Séduit par le projet du Bayern Munich, Sadio Mané s’est engagé pour 3 ans avec la formation allemande avec à la clé un salaire de 16 milliards de francs CFA (25 millions d’euros) par an et une prime à la signature de 3 milliards de Francs CFA. Cette somme propulse Sadio à la première place des plus grosses rémunérations de la Bundesliga juste devant son coéquipier Robert Lewandowski (23 millions d’euros).