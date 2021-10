Sadio Mané porte bien son costume de sapeur-pompier dans la Tanière

L’attaquant sénégalais Sadio Mané n’a jamais autant mérité son costume de leader technique de l’équipe nationale que lors de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022 pendant lesquelles il a contribué à la qualification des Lions aux barrages.



Du match contre le Togo (2-0) à la double confrontation contre la Namibie (deux fois 3-1), en passant par la rencontre contre le Congo (3-1), l’attaquant de Liverpool (élite anglaise) a marqué ou a fait marquer.

Contre les Eperviers, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a montré la voie en ouvrant la marque, tandis que face au Congo, il est allé chercher le penalty pour conforter le succès des Lions à Brazzaville.

Contre la Namibie à Thiès, il a porté l’estocade avant d’aller servir à Soweto (Afrique du Sud) deux caviars à Famara Diédhiou pour l’ouverture et la clôture du score à l’Orlando stadium.

A 29 ans, il est en pleine possession de ses moyens et n’hésite pas à porter le costume de sapeur-pompier en club et de plus en plus en sélection nationale.

Et comment peut-il en être autrement pour l’enfant de Bambaly qui a nanti sa localité de naissance d’un hôpital, d’un lycée moderne en attendant d’autres infrastructures nécessaires pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens ?

Le FC Metz (élite française), son premier club en Europe, n’arrête d’ailleurs pas de chanter ses louanges. Mané lui a évité de tomber dans la dèche, en ‘’le sauvant de graves soucis financiers’’, selon le quotidien sportif français l’Equipe dans son édition de ce mercredi.

‘’Le 31 août 2012, il y a un trou béant dans les caisses d’un FCM traumatisé, relégué pour la première fois de sa longue histoire au troisième niveau (National). Mais à quelques minutes de la clôture du mercato, Mané a été vendu in extrémis pour 4 millions d’euros (2.620.571.463 francs) au RB Salzburg (Autriche)’’, rappelle le quotidien spécialisé.

Sadio Mané venait de prendre part aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et beaucoup d’observateurs avaient crié alors au scandale quand son agent (Thierno Seydi) l’avait amené en Autriche.

Le président du FC Metz, Bernard Serin, toujours cité par l’Equipe, rappelle : ‘’On avait aussi cédé Kalidou Koulibaly pour 1,7 millions d’euros (1.113.742.872) à Genk (Belgique)’’.

‘’Au vu de la perte sèche des droits-télé et de certaines subventions, vendre était la seule solution pour que l’actionnaire (lui-même) ne mette la main à la poche’’, indique le président Serin cité par le même journal.

Au gré des transferts ultérieurs de Mané à Southampton (Angleterre) en 2014 et à Liverpool en 2016, Metz a touché 400.000 euros (262.057.146 francs) d’indemnités de formation, ajoute l’Equipe. ‘’Avec celui à Salzbourg, Génération Foot a perçu au total 800000 euros (524.114.292 francs)’’, souligne encore le journal.

Et c’est pourquoi depuis 20 ans, le FC Metz fructifie son partenariat avec l’académie sénégalaise de Génération Foot, permettant l’éclosion en Ligue 1 et en Europe de joueurs, comme Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaila Sarr et depuis peu, Pape Matar Sarr. Ces joueurs sont appelés régulièrement en sélection nationale.