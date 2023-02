Sadio Mané : "L'équipe nationale est toujours la priorité pour moi"

L'ailier et l'avant-centre au Bayern Munich, Sadio Mané est fin prêt à retourner en compétition. Il a saisi l'occasion de la visite du ministre des Sports pour revenir sur les circonstances de sa blessure. Il a aussi remercié le peuple sénégalais.







"Le peuple sénégalais m'a toujours envoyé des prières et des messages. J'ai eu le temps de lire tous les messages. Personnellement, c'est une motivation supplémentaire à me donner davantage avec mes coéquipiers pour le peuple qui nous attend tous les jours, tous les week-ends devant leurs petits écrans en regardant les championnats mais aussi l'équipe nationale qui est notre équipe à nous tous", a assuré l'international sénégalais.

Évoquant son absence, le joueur confie que ça n'a pas été facile pour lui. Il indique : "ça a été long. Je me sens très bien maintenant. Ça n'a pas été facile comme je l'ai dit mais ça fait partie de notre métier. On essaie de faire avec. Quand je me suis blessé sur la pelouse et que j'étais assis, je me suis dit waouh, je savais que c'était quelque chose de sérieux. Mais bon je l'ai vécu dignement parce que c'était la volonté divine. On y peut rien surtout à la veille d'une coupe du monde mais comme je l'ai dit ce sont des moments qui arrivent dans la vie d'un footballeur ou d'un sportif de haut niveau".





Il ajoute : "je pense que j'ai été le premier supporter devant mon petit écran. J'étais plus nerveux que les joueurs. Les penalties et moi ça a été une longue histoire. Il l'ont fait et j'étais tellement content. Je pense qu'ils le méritaient parce qu'ils étaient là du début à la fin. Ils ont été mentalement costauds, c'est ce qui a fait la différence. Je remercie le Président de la République, le ministre et la fédération pour tous les moyens qu'ils ont mis à l'endroit de notre football. On est sur la bonne voie. J'espère que ça va continuer pour nos petits frères qui vont venir demain".