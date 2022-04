Sadio Mané touché par le geste de Liverpool durant le ramadan





« Ce n'est pas facile, mais nous avons parlé au capitaine et au coach pour demander si nous pouvions changer le programme d’entraînement. Ce qu’ils ont accepté et maintenant cela nous permet de nous entrainer le matin pour noud reposer l’après- midi. Nous avons également parlé à Mona Nemmer [le nutritionniste du club] et elle nous a rendus tout plus facile pour nous assurer que nous puissions faire notre ramadan", a expliqué l’attaquant aux médias anglais.

Sadio Mané et son coéquipier Mo Salah ne badinent pas avec la religion et n’hésitent pas à effectuer le jeûne tout en enchainant les matches de haut niveau avec Liverpool. Le club anglais qui veut mettre ses deux stars dans les meilleures dispositions a réaménagé les heures d’entraînement.