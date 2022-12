[Retro 2022] Sadio Mané, une année faste au goût d’inachevé

Une poignée de joie et une pincée de déception, mélangez le tout et vous avez le récapitulatif des 365 jours de Sadio Mané. Le numéro 10 sénégalais est passé par tous les sentiments entre ses consécrations (collective et individuelle) sur le plan continental et son absence de la messe du football mondial au Qatar.





La Coupe d’Afrique des nations au Cameroun était un peu perçue comme celle de la dernière chance pour la génération dorée d’Aliou Cissé. Une équipe composée de joueurs talentueux évoluant dans les meilleurs clubs au monde et dont la majorité était âgée de 29 ans ou plus. Comme dans toute nation, un leader, une figure de proue est désignée et celui du Sénégal était naturellement : Sadio Mané. Âgé de 29 ans, le natif de Bambali souhaitait remporter cette première CAN pour son pays après les désillusions de 2002 et de 2019 mais aussi pour lui, pour compléter son palmarès impressionnant. Logé dans le groupe B en compagnie de la Guinée, du Malawi et du Zimbabwe, les Lions du Sénégal partent avec la faveur des pronostics. Pour leur première sortie, la bande à Sadio Mané affrontent les Warriors (Zimbabwe). Contrairement à ce que de nombreux observateurs pouvaient penser, ce match est loin d’être facile pour le Sénégal. Il a fallu attendre la fin du temps réglementaire pour que Sadio Mané débloque la situation sur pénalty.





Super Mané à la baguette