[Portrait] Sadio Mané, une quatrième CAN d’affilée pour le « plus attendu »

Il est le leader et la star attendue pour cette CAN 2021 pour le Sénégal. L’Afrique et le monde aura les yeux rivés sur lui durant cette compétition. Un statut qu’il porte depuis 3 coupes d’Afrique maintenant. Cette fois-ci, sera t’elle la bonne?



Sadio Mané est sans doute le Lion de la Téranga le plus attendu de la 33e édition de la CAN. Un statut qu’il a porté en 2019 où l’attaquant est passé à coté du trophée continental en recevant la médaille d’argent. Cette fois-ci, il compte bien le soulever au soir du 6 février 2022. Un rêve d’enfant pour ce fan d’El Hadj Ousseynou Diouf ou encore Ronaldinho, il fait partie aujourd’hui des hommes-clé des succès d’Aliou Cissé.



Révélé en 2012, il porte toujours le flambeau



Cité comme référence dans le monde du football mais aussi pour ses œuvres sociales, Sadio Mané est un made in Sénégal. Formé au Génération Foot, il s’est dévoilé aux sénégalais lors des jeux olympiques Londres 2012. Celui qui se distinguait par sa coupe de cheveux faisait aussi parler de lui tant par ses qualités techniques, sa rapidité et ses talents de dribbleur, mais aussi par sa générosité dans le jeu. Le Sénégal s’arrêtera en quart de finale et les portes du Salzbourg lui seront ouvertes. De l’Autriche à l’Angleterre avec Southampton puis Liverpool, Sadio Mané a fini de confirmer son statut de joueur de classe mondiale.



Le record d’Henry Camara à battre



Le natif de Bambali, un village au sud du Sénégal qu’il a réussi à rendre célèbre sur les pelouses africaines et européennes a finit aussi d’asseoir son rang de leader de la tanière. Buteur, passeur, dribbleur, Sadio Mané porte l’équipe nationale du Sénégal avec ses buts. Il en a marqué 26 en équipe nationale. A ce jour, le numéro 10 des Lions est le deuxième meilleur buteur de l’équipe nationale derrière Henry Camara qui en compte 31. Il pourrait ainsi battre son record en pleine CAN.



Une quatrieme CAN d’affilée pour mettre en exergue la maturité



Cette nouvelle édition qui va démarrer le 9 janvier prochain sera sa 4e campagne pour ce trophée continental. Il a disputé la CAN 2015, celle de 2017, la coupe du monde 2018 et la CAN 2019. La coupe d’Afrique des nations n’a plus de secret pour lui, si ce n’est celui de remporter la finale. Mais le Ballon d’Or africain 2019 et désormais homme providentiel des Lions revient pour cette campagne avec beaucoup plus de maturité et de responsabilité dans le groupe d’Aliou Cissé.