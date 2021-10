Saint-Etienne revient de nul part pour arracher un match nul contre Angers

Match nul 2-2 ce soir entre l’AS Saint-Etienne et le Angers SCO ce soir dans le match d’ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Les verts ont arraché un point après avoir été mené au score 2 buts à 0







Quelle soirée sur la pelouse de Geoffroy-Guichard entre les Verts de l’AS Saint-Etienne et le Angers SCO. Mené deux buts à zéro par les visiteurs avec des buts de Traoré (28 min) et Angelo Fulgini (56 min), le club du Forez est revenu au score par Wahbi Khazri avec un coup franc somptueux à la 61e minute de jeu. Sur un corner en toute fin de match, les hommes de Claude Puel arrachent l’égalisation par le jeune Nade entré en jeu quelques minutes plus tôt.









Au classement, Saint-Etienne rester dernier du classement avec 4 points en 11 matchs de championnat, tandis que le SCO se retrouve 4e avec 17 points. Une soirée très agitée avec un match qui a finalement débuté une heure après le coup d’envoi, suite à des incidents avec les ultras des deux cops qui ont lancé des fumigènes avant le début du match.