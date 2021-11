Salaire, nouveau contrat.. : Ce que Sadio Mané demande à Liverpool pour rester

Selon des informations de Goal, reprises par Liverpool FC News, l’attaquant des Lions, Sadio Mané a exigé le modèle de contrat de Salah à ses dirigeants. L’attaquant de Liverpool veut être reconnu comme l’un des hommes vedettes des Reds s’il signe un nouveau contrat.



Alors que son bail avec le club de la Mersey expire en 2023, Sadio Mané aurait commencé à mettre en place ses arguments pour une éventuelle prolongation avec Liverpool. Elément essentiel de l’effectif de Jürgen Klopp, le joueur sénégalais aurait demandé à sa direction plus de considération à l’instar de ses coéquipiers Firmino et Mo Salah, dont leur contrat expirent aussi en 2023 mais qui disposent d’un contrat beaucoup plus considérable que leur coéquipier sénégalais. Une revalorisation salariale qui fait débat depuis longtemps alors que l’opinion s’étonnait de l’écart qui existait entre ses émoluments (6,12 M€) et ceux de ses compères Reds (e.g : Mo Salah = 12,24 M€ et Firmino = 11,04 M€).



A 29 ans et à un peu plus de 18 mois du terme de son contrat actuel avec les Reds, Sadio Mané devrait avoir gain de cause sur sa requête alors que de telles rumeurs n’avaient encore jamais fait irruption concernant son contrat. La concurrence entre l’Egyptien et le Sénégalais aurait-elle influencé ce changement d’approche ? En tout cas la suite de ce dossier promet alors que Liverpool fait face à une grande équation.