Saliou Ciss : «Pas mal de clubs m’ont contacté, mais… »

Saliou Ciss parle de son avenir au Club AS Nancy

A Kolda, samedi dernier, lors de la cérémonie de présentation de la Coupe d’Afrique des nations, l’international sénégalais, Saliou Ciss, en compagnie de son entraîneur national Aliou Cissé, a évoqué son avenir en club, suite à la relégation de l’AS Nancy Lorraine en National.





« C’est le vœu de tous les Sénégalais de me voir rejoindre un grand club. Que le Tout-Puissant accepte leurs prières. J’ai reçu beaucoup d’offres pour la prochaine saison. Il y a pas mal de clubs qui m’ont contacté, mais je laisse le soin à mon manager et à mon entourage de terminer le travail », a déclaré le latéral gauche de l’équipe nationale dans les colonnes de « Records ».





Concernant la Coupe du monde, Ciss rappelle que ce sera sa deuxième participation, si tout se passe comme prévu.