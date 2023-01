Samuel Eto’o : les tops et les clashs de sa première année à la tête de la Fécafoot

les tops et les clashs de sa première année à la tête de la Fécafoot

Ancienne vedette du ballon rond, Samuel Eto’o, a été élu en décembre 2021 au poste de président de la fédération camerounaise de football (Fécafoot). L’ex-attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan a été installé dans ses fonctions en janvier 2022. Depuis, le Lion indomptable s’est fait remarquer par une gestion qui ne laisse personne indifférent. Elle a même été contestée et critiquée par certains de ses proches. Attardons-nous d’abord sur ses réalisations qui ont réjoui les acteurs du football camerounais.





Un salaire minimum de 200.000 Fcfa pour les joueurs





En réalité, dès sa prise de service en janvier 2022, Samuel Eto’o a relancé les championnats masculin et féminin de football. Il a augmenté les subventions versées aux clubs et a même fixé un salaire aux joueurs. Le salaire mensuel minimum des joueurs évoluant au MTN Elite One est désormais de 200.000 Fcfa. Celui de la 2ème division est de 75.000 Fcfa. Les joueuses de Guinness Super League percevront quant à elles, un salaire minimum de 100.000 FCFA. Le président de la Fécafoot a, comme on le remarque, attiré plusieurs sponsors dans le football local. Il a par ailleurs organisé la Super-coupe du Cameroun de même que la cérémonie du Ballon d’or camerounais. On doit également mettre à son actif la qualification du Cameroun à la Coupe du monde 2022 au terme d’un match à polémique contre l’Algérie à Blida. La performance des Lions indomptables du Cameroun au mondial 2022 a été loin d’être ridicule. Ils ont battu le Brésil (1-0) et arraché un match nul (3-3) face à la Serbie.





Les scandales de Doha





Comme la Tunisie, le Cameroun aurait pu passer en 8ème de finale avec 4 points mais ils ont malheureusement fini 3ème de leurs poules. Samuel Eto’o voulait remporter ce mondial avec le Cameroun, mais il n’a pas pu concrétiser ce rêve. Ce qui a d’ailleurs provoqué un clash entre lui et un youtubeur algérien qui s’est clairement moqué de lui à Doha. La suite on la connaît. L’ex-star du FC Barcelone a porté plusieurs coups à Seidouni SM qui l’accusait d’avoir donné des pots-de-vin à l’arbitre du match Cameroun–Algérie à Blida.





Cette vidéo qui a fait le tour du monde a valu au Camerounais des critiques acerbes. C’était le premier clash physique de sa première année à la tête de la Fécafoot. Bien avant cet incident, il s’était déjà lancé dans un bras de fer avec le ministre des Sports pour la nomination de Rigobert Song à la tête de l’équipe nationale. En juillet 2022, Samuel Eto’o s’est également illustré en rompant unilatéralement le contrat qui liait la Fécafoot au Coq sportif, son équipementier. Il a ensuite eu des conflits entre lui et les secrétaires généraux de la fédération. L’un d’eux, Benjamin Banlock a tout simplement démissionné.