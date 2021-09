Samuel Kalu de retour avec Bordeaux à Saint-Etienne, pas Gideon Mensah

Absent dimanche lors de la défaite de Bordeaux contre Lens (2-3) pour raisons sanitaires, Samuel Kalu peut de nouveau prétendre à jouer à Saint-Etienne, samedi (21 heures) avec les Girondins. Gideon Mensah devra en revanche encore attendre.



Privés de leurs internationaux africains Samuel Kalu et Gideon Mensah lors du dernier match perdu face à Lens (2-3), dimanche, les Girondins, derniers de Ligue 1, vont déjà pouvoir récupérer l'attaquant nigérian pour le déplacement à Saint-Etienne, samedi (21 heures). Après s'être rendu dans des pays classés « orange » (Nigeria et Cap Vert) selon les autorités sanitaires, il a observé sa période de quarantaine réglementaire et a repris l'entraînement ce jeudi. Ce qui n'est pas encore le cas du défenseur ghanéen.



Avec sa sélection, Mensah avait joué lors de la dernière trêve internationale en Afrique du Sud, un pays classé « rouge ». Sa quarantaine n'est pas encore terminée. Il pourrait reprendre « à partir de la semaine prochaine, parce que ce sont les règles », a indiqué son entraîneur Vladimir Petkovic, fataliste, ce jeudi en conférence de presse.

Mangas fiévreux et incertain



Par ailleurs, Issouf Sissokho (périostite), Alberth Elis (pied), Josh Maja (dos) et Paul Baysse (genou) seront également toujours absents face aux Verts. Enfin, Ricardo Mangas, souffrant d'une angine et fiévreux ce jeudi, n'a pas participé à la séance matinale. Le défenseur portugais est incertain pour la rencontre au stade Geoffroy-Guichard.