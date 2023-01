San Antonio Spurs : le contrat de Gorgui Dieng résilié

Coup dur pour le pivot international sénégalais. Les San Antonio Spurs ont résilié son contrat, ce jeudi, d'après le très bien informé Adrian Wojnarowski, journaliste américain d'ESPN.

San Antonio était le quatrième club de Dieng depuis son arrivée dans la NBA. Il avait auparavant joué à Minnesota, Memphis et Atlanta.

The Celtics are trading Noah Vonleh and cash to the Spurs, sources tell ESPN. The Spurs are waiving Gorgui Dieng to create the roster spot.