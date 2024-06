Sanction aux lutteurs : «Un million F CFA par minute de retard...»

Revoilà Samba Mangane, reporter vedette de la RTS dans les années 2000, reconverti dans la diplomatie en service au consulat général du Sénégal à Lyon (France). Intervenant dans l’émission « Matinale D'Sports » sur Lutte TV, l’ancien journaliste, repris par le journal spécialisé Record, donne sa recette pour le respect des règles dans l’arène sénégalaise.



« Si j'avais une chose à changer dans l'arène, ce serait les heures de combats et les nombreux combats par journée. Le CNG ne doit plus tolérer 10 combats dans une même journée. Avec autant de combats, il est impossible de finir avant 21h00 », préconise-t-il avant de poursuivre :



« A l'époque, on couvrait un match à Demba Diop et à la fin, on se rendait à Iba Mar Diop pour assister au grand combat. Et avant le crépuscule, tout le monde était déjà rentré chez lui. Seuls trois combats préliminaires suffisent, à mon avis. »



Il conseille à Bira Sène et son équipe de corser les sanctions car explique-t-il : « Un lutteur qui reçoit 100 millions de francs CFA ne se préoccupe pas d'une rétention de 100.000 FCFA.» Selon lui, « des mesures drastiques doivent être prises », en coupant par exemple «1 million sur chaque minute » pour obliger les lutteurs à respecter l’heure



Ainsi, tranche Mangane, « si on fixe le démarrage du combat à 19h00, les lutteurs vont forcément respecter cette heure».