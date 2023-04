Sanction confirmée pour Romelu Lukaku, suspendu pour la demi-finale retour de Coupe d'Italie

La justice sportive italienne s’est positionnée, deux jours après la demi-finale aller de Coupe entre la Juventus et l’Inter, marquée par des insultes racistes lancées par les supporters turinois à l’encontre de Romelu Lukaku. Le Diable Rouge, qui avait été exclu pour avoir écopé de deux cartons jaunes, sera suspendu pour la demi-finale retour. La Juventus devra, de son côté, fermer sa tribune Sud pour une rencontre. Samir Handanovic et Juan Cadrado, impliqués dans des débordements de fin de match, sont également sanctionnés.





