Sanction de Sadio Mané : Ce qu’a requis Leroy Sané

Le Bayern Munich a tranché dans l’affaire qui oppose deux de ses joueurs ce jeudi 13 avril. Ça sera, pour l’instant, un match de suspension et 500 000 euros d’amende pour Sadio Mané. Le Sénégalais a asséné un coup au visage de son coéquipier dans les vestiaires après la rencontre face à Manchester City.





Le media allemand Bild, qui avait révélé cette histoire, assure que Leroy Sané aurait demandé à sa direction de ne pas sanctionner lourdement son coéquipier et de ne pas l’exclure de l’équipe.