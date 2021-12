Sanctions du CNG : Boy Niang 2, Tapha Tine, Siteu et Papa Sow perdent des millions

Le CNG a coupé 3.060.000 millions de francs Cfa sur les reliquats des cachets de Tapha Tine et Boy Niang 2 qui s’affrontaient dimanche dernier.



Le premier, vainqueur du combat sur décision arbitrale, a perdu 2.680.000 millions de francs Cfa tandis que le second a été privé seulement de 380.000 de francs Cfa, informe Record.



Les deux lutteurs ne sont pas les seuls à avoir subi les foudres du CNG. Siteu et Papa Sow ont également connu des retenues sur leurs reliquats. Ils ont été délestés de 1.070.000 Fcfa.