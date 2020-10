Sans un grand Messi, l'Argentine s'impose en Bolivie (1-2)

Deux sur deux pour l’Argentine. L'Albiceleste s’est imposée en Bolivie (1-2), mardi soir, prenant la tête de la zone CONMEBOL, avec 6 points. Menés lors du premier acte, les Argentins ont recollé juste avant la pause, par un but de Lautaro Martinez, puis pris les devants grâce à Joaquin Correa en deuxième période. Lionel Messi a quant à lui été plutôt discret.







Quinze ans plus tard, l’Argentine a retrouvé le goût de la victoire en Bolivie. A l’image de Lionel Messi, l’Albiceleste a longtemps été atone à La Paz, à plus de 3 600 mètres d’altitude, avant de se réveiller en seconde période pour dominer une sélection plus à l’aise collectivement (1-2). Si la manière n’y est pas encore, l’essentiel est là pour les Argentins, auteurs de leur deuxième succès en autant de match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone CONMEBOL.