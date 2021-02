Sarri a dit non à l’OM pour cet hiver

Contacté par l'OM pour prendre la succession d'André Villas-Boas, Mauricio Sarri aurait dit non.

Maurizio Sarri sur le banc de l'OM face au PSG dimanche ? C'est non. Selon Sky Italia, le coach italien était la priorité de Pablo Longoria pour remplacer André Villas-Boas et Sarri aurait même été contacté il y a quelques jours par le dirigeant espagnol.





Mais comme cela avait aussi filtré, l'ancien coach de Naples et de la Juventus ne veut pas reprendre une équipe en cours de saison. Selon Fabrizio Romano, Sarri a ainsi officiellement répondu non aux avances de l'OM pour prendre la succession d'AVB. Et cet été ?









L'histoire ne le dit pas encore, mais selon RMC Sport, l'OM pourrait finir la saison avec un entraîneur intérimaire avant de recruter un entraîneur plus expérimenté l'été prochain. Sarri a la gueule de l'emploi, Lucien Favre aussi. Ernesto Valverde est également libre et a lui aussi été associé à l'OM récemment, même si la rumeur avait rapidement été démentie.





Pour le match à Lens ce mercredi soir, La Provence vient de confirmer que c'est Nasser Larguet, l'actuel directeur du centre de formation de l'OM, qui assurera l'intérim en compagnie de Philippe Anziani, le coach de la réserve phocéenne.