Saudi Pro League : Deuxième défaite consécutive pour Sadio Mané et Al Nassr

Sadio Mané et son nouveau club, Al Nassr, vivent un début difficile dans le championnat saoudien de la Saudi Pro League. Malgré le retour de Cristiano Ronaldo et de Sékou Fofana, Sadio Mané et ses partenaires ont subi une deuxième défaite consécutive.





Ils ont été battus à domicile par Al Taawoun (2-0) en match comptant pour la 2e journée. L'attaquant-vedette des Lions, qui a joué l'intégralité de la rencontre, n'a pas réussi à éviter à son équipe un second revers.