Saudia League : Sadio Mané brille, Al Nassr cartonne

Après deux défaites consécutives en championnat, l'équipe d'Al Nassr, avec Sadio Mané, a renoué avec la victoire, en infligeant une défaite cuisante à Al Fateh SC (5-0). C'est l'attaquant sénégalais qui a montré la voie du succès à ses coéquipiers, en ouvrant le score à la 27e mn, sur une passe décisive de Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais, très en vue, s'est offert un triplé (37e, 55e et 81e), permettant aux joueurs en jaune et bleu de prendre une solide avance. À la 96e mn, Sadio Mané a conclu le festival offensif d'Al Nassr en inscrivant le cinquième but.





Grâce à cette victoire à l'extérieur, Sadio Mané et Al Nassr se reprennent, après deux défaites consécutives.