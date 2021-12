Scène surréaliste en Amérique du Sud, un gardien exclu avant même le coup d’envoi: “C’est un malentendu”

Un gardien de but exclu avant le début du match

Le VAR voit tout. Ce n’est pas Jean Fernandes, le gardien du club paraguayen Cerro Porteño, qui affirmera le contraire. Le Brésilien a vu rouge avant même le coup d’envoi initial de la Supercopa contre Olimpia.





Quelques secondes avant le début du match, Jean Fernandes se dirige vers son but et y dépose sa bouteille d’eau et sa serviette. Un rituel agrémenté cette fois d’un étrange geste des deux mains à hauteur de la gorge et destiné aux supporters adverses. Une attitude qui a enflammé le public et qui n'a pas échappé à l’équipe vidéo. Alerté, l’arbitre a immédiatement expulsé le portier.





Cerro Porteño a été autorisé à faire entrer un nouveau gardien de but et à conserver ses trois remplaçants, mais s’est finalement incliné (3-1). Après le match, le principal intéressé s’est défendu en évoquant un “malentendu”.





“Lorsque je suis allé poser mes affaires à côté du poteau, ce que je fais toujours, les supporters rivaux ont commencé à me jeter divers projectiles”, a-t-il raconté. “J’ai réagi en faisant un geste qui est normal au Brésil. Un autre joueur, Gerson, célèbre ses buts de cette façon. On l’appelle le “vapo”, un geste issu de la musique funk brésilienne. Je ne sais pas ce que l’arbitre a cru que je faisais, mais en tout cas c’est un malentendu.”