Schwarzer : "Kepa perdra le statut de N°1 à Chelsea au profit de Mendy"

L'ancien gardien des Blues pense que l'international espagnol a eu du mal à s'adapter à la Premier League et pourrait avoir du mal à rebondir.



Kepa Arrizabalaga perdra probablement son statut de numéro un dans les buts de Chelsea après avoir échoué en Premier League, selon Mark Schwarzer. Le gardien de but espagnol a de nouveau eu du mal à Stamford Bridge la saison dernière à la suite d'un transfert important en provenance de l'Athletic Bilbao en 2018. Pendant l'intersaison, les Blues ont décidé de signer le gardien rennais, Edouard Mendy, Goal confirmant récemment qu'un accord est sur le point d'être conclu.









Cette arrivée imminente mettra encore plus de pression sur Kepa. L'ancien gardien de but de Chelsea, Fulham et Leicester City, Schwarzer, pensant que Mendy entrera probablement dans le onze de départ. "Il est évident qu'il y a des points d'interrogation sur Kepa, je pense que son taux d'arrêts la saison dernière était le pire de la Premier League", a déclaré Schwarzer à Goal. "Il n’a clairement pas passé un bon souvenir là-bas. Je pense que ce n’a pas été entièrement sa propre faute - en défense, Chelsea n’a pas été à son meilleur niveau".











Schwarzer inquiet par la défense des Blues













"Je pense que le transfert à Chelsea a été astronomique et en plus le fait qu'ils ont payé un record du monde pour lui au poste de gardien, ça a été vraiment difficile. Je ne pense tout simplement pas qu'il a progressé autant qu'ils l'espéraient, d'où le fait qu'iils croient qu'ils doivent faire appel à un autre gardien pour vraiment le pousser. Je serais surpris s'ils recrutent Mendy et qu'ils n'attendent pas trop longtemps avant de le placer en tant que numéro un. Cela pourrait être très dommageable pour Kepa et il peut penser qu'il a peu de chances de rester", a ajouté Schwarzer.













Au sujet des Blues qui pourraient éventuellement signer Mendy, Schwarzer a ajouté: "Apparemment, Petr Cech a eu un grand mot à dire pour valider sa venue au club, si ce transfert se produit et que vous devez faire confiance à son jugement." Si l'équipe de Frank Lampard finalisait un accord pour le gardien sénégalais, il serait la septième recrue majeure du club de l'été. Bien que Schwarzer accepte que les attentes augmentent à Stamford Bridge, il pense que l'équipe reste à court de défenseurs et ne pourra pas rivaliser à long terme pour se classer parmi les deux premiers du championnat.







"Plus vous dépensez d’argent, plus vous apportez de joueurs de calibre élevé, vos attentes commencent à augmenter, non ?" a analysé l'ancien gardien. "Avec Chelsea, je pense qu'il était inévitable qu'ils allaient dépenser de l'argent. Ils avaient une interdiction de transfert d'un an, donc ils ont pu accumuler de l'argent. Défensivement, ils sont encore à quelques joueurs d'une équipe qui peut vraiment pousser Liverpool et Manchester City jusqu'au bout".