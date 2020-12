Sédhiou : Le président du Casa-sport équipe les clubs casamançais

Seydou Sané a remis cet après-midi un lot d'équipements aux vingt clubs civils de la région de Sédhiou. Le président du Casa-sport veut ainsi corriger la fracture béante en matière d’équipements entre les clubs de l’intérieur du pays et ceux des grands centres urbains.Auparavant, il avait octroyé un lot de paires de godasses et des enveloppes à tous les clubs de national 1, de national 2 et ligue 1 des régions de Sédhiou, de Kolda et de Ziguinchor.Ce 4 décembre, en présence du ministre de la Culture et de la communication et maire de Sédhiou, Seydou Sané a renouvelé ses largesses en répondant à une vieille doléance des clubs restés longtemps sans équipement.Le patron du casa-sport a aussi pris l'engagement de prendre en charge le transport de l'équipe de basket CEMT en 1ère division de Ziguinchor pour toute la saison 2020/2021.Demain, les clubs de Kolda et Ziguinchor recevront à leur tour leurs lots d'équipements, a annoncé Seydou Sané.