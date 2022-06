Sédhiou : le stade municipal portera le nom d’un Lion, et ce n’est pas Sadio Mané

Après Ziguinchor, la caravane du Trophy Tour s’est arrêtée hier, lundi, à Sédhiou. Le trophée de la CAN, remporté par le Sénégal au Cameroun, a été accueilli dans le Pakao dans une ambiance indescriptible.



Le maire de Sédhiou et ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, a profité de l’occasion pour annoncer que le futur stade municipal de la localité portera le nom de l’ancien capitaine des Lions Papiss Demba Cissé, un fils du terroir.



Ce dernier était à l’accueil de la caravane du Trophy Tour. Il n’a pas caché son émotion.



«Félicitations au ministre des Sports, à la Fédération, à l’équipe qui était derrière, aux joueurs, à l’entraîneur, a lancé Papiss Demba Cissé, repris dans les colonnes de Record, ce mardi. Je profite de l’occasion pour dire un grand merci à Aliou Cissé qui a fait ce travail magnifique avec les joueurs. C’est un grand plaisir et un bonheur de voir la Coupe à la maison. Je remercie le Bon Dieu.»